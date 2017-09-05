أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 28.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6920 نقطة و1.64 نقطة للوزني و7.18 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 18.2 مليون دينار كويتي أي (60.3 مليون دولار أمريكي) تقريبا في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 87.2 مليون سهم تمت عبر 3047 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اهلي متحد) و(وطني) و(بيتك) و(زين) و(الامتياز) و(اجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (كفيك) و(سنام) و(الديرة) و(برقان) و(ايفا) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.