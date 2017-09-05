قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء انه تم الاتفاق مع الجهات المختصة على نقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق المباركية الى سوق شرق ابتداء من اليوم.



واضافت الوزارة في بيان لها ان ذلك يأتي لضبط اسعار السمك وتنظيم المزادات المختصة بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة وزير الشباب والرياضة بالانابة خالد الروضان.



وقالت انه تم التباحث خلال اجتماع ممثلي وزارة التجارة قطاع الرقابة والتفتيش وبلدية الكويت والهيئة العامة للثروة السمكية وممثل عن سوق شرق مع موردي الأسماك المستوردة للتوصل للسبل الممكنة لتسهيل إجراءات وطلبات الموردين لتقديم خدماتهم للمستهلك على أكمل وجه.



وأوضحت ان المجتمعين اتفقوا على تحديد بيع الاسماك المستوردة والمحلية في سوق شرق على فترتين بحيث تكون الفترة الاولى بعد صلاة الفجر للمستورد وبعد صلاة العصر للمحلي.



وذكرت الوزارة ان الاجتماع جاء ترجمة لحرص وزارة التجارة والصناعة على تسهيل وتقديم كل ما يفيد المستهلك لتحقيق وفرة الأسماك وتنظيم بيعها واستقرار أسعارها