قالت وزارة التجارة والصناعة إنه تم الاتفاق مع الجهات المختصة على نقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق المباركية الى سوق شرق ابتداء من اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي لضبط أسعار السمك وتنظيم المزادات المختصة بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان.

وقالت انه تم التباحث خلال اجتماع ممثلي وزارة التجارة قطاع الرقابة والتفتيش والبلدية والهيئة العامة للثروة السمكية وممثل عن سوق شرق مع موردي الأسماك المستوردة للتوصل للسبل الممكنة لتسهيل إجراءات وطلبات الموردين لتقديم خدماتهم للمستهلك على أكمل وجه.

وأوضحت ان المجتمعين اتفقوا على تحديد بيع الأسماك المستوردة والمحلية في سوق شرق على فترتين بحيث تكون الفترة الأولى بعد صلاة الفجر للمستورد وبعد صلاة العصر للمحلي.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع جاء ترجمة لحرص وزارة التجارة والصناعة على تسهيل وتقديم كل ما يفيد المستهلك لتحقيق وفرة الأسماك وتنظيم بيعها واستقرار أسعارها.