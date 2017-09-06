خدمات صحية مميزة لبعثة الحج الكويتية فرج ناصر - دارين العلي لميس بلال - عبدالكريم العبدالله

يواصل حجاج الكويت التوافد على مطار الكويت الدولي قادمين من الديار المقدسة لليوم الثاني على التوالي، على متن رحلات طيران مختلفة وفق البرنامج المعد لها بعد ان أنهوا أداء مناسك الحج لهذا العام بكل سهولة ويسر في ظل ترتيبات أمنية وتنظيم متميز.وقد وصف الحجاج العائدون موسم الحج للعام الحالي بالمتكامل سواء في الترتيبات المتعلقة بمطار الكويت الدولي أو بتنظيم تأدية المناسك في مكة المكرمة.



وقد أثنوا على دور حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم الخدمات المتميزة للحجاج.وفي البداية تحمد الحاج ابو عبدالله لجميع الحجاج بالسلامة بعد عودتهم من الديار المقدسة، داعيا الله ان يتقبل منهم، وذكر أن مناسك الحج لهذا العام تميزت بالسهولة والمرونة واليسر بفضل الله عز وجل، ثم حكومة خادم الحرمين الشريفين التي لم تبخل على الحجاج بخدمات على اعلى مستوى. من جانبه، امتدح احمد الشمري بعثة الحج الكويتية على ما قدمته للحجاج من تسهيلات وتعاون على مستوى التواصل وتقديم النصح والاستشارات التي ساهمت في تأدية مناسك الحج.



مشيرا الى التسهيلات التي قدمتها سفارة الكويت في مطار جدة للتسهيل على الحجاج الكويتيين العودة الى البلاد. بدوره، أشاد الحاج أبوراشد بحملات الحج الكويتية لهذا العام، قائلا: «الله يعطيهم العافية»، وذلك لما يقومون به من خدمة الحجاج، ومراعاتهم لهم وتفقدهم والحرص عليهم.وأوضح ان الحملات سهلت على الحجاج اداء المناسك منذ اول يوم الوصول الى العودة بالتنسيق مع بعثة الحج الكويتية والسلطات السعودية.اما الحاج فيصل عبيد، فأشاد بمستوى البعثة الطبية لوزارة الصحة ضمن بعثة الحج، كما شكر وزارة الصحة والوزير د.جمال الحربي على ما قدموه من خدمات صحية عبر العيادات الطبية التي امتدت من منطقة النسيم حتى المشاعر. وأكد ان المميز في الخدمات الصحية المقدمة للحجاج من قبل فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية هو وجود «ملف صحي إلكتروني» لكل حاج للتعريف بحالة الحاج الصحية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج ومعرفة الأمراض التي يعانون منها لتسهيل علاجهم.



من جانبه، قال الحاج علي حمد: لقد دعوت الله عز وجل ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، كما أشكر الله على النعم التي نعيشها في الكويت، خاصة نعمة «الأمن والامان». ولفت الى ان الحج هذا العام يعد من أسهل الأعوام تيسيرا وسهولة، وذلك بعد عدة حجج سابقة قمت بها، شاكرا حكومة خادم الحرمين على تذليل العقبات والتسهيلات والأمن الذي قدم للحجاج أثناء موسم الحج.



جهد عظيم



اما الحاج خالد الزعبي، فوصف مستوى الخدمات في الحج لهذا العام بالعظيم، وذلك لما شاهده من تسهيلات وخدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين للحجاج، داعيا من الله عز وجل ان يحفظ الأمة الاسلامية من كل مكروه.من جانبه، اكد الحاج عبدالمحسن العنزي على عدم وجود اي صعوبات او عراقيل واجهته أثناء موسم الحج الحالي، مشيدا بالخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين وحرصهم على الحجاج. وبارك العنزي للكويت وللمملكة وللأمة الاسلامية قدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا من الله عز وجل ان يديم الافراح على جميع المسلمين.



أما الحاج يحيى المحبوب، فقد أشاد بالخدمات المقدمة، لكنه تحدث عن ظاهرة لاحظها وهي رمي العلب من الحجاج عند الجمرات مما سبب إعاقة بعض الحجاج، مطالبا الحجيج بالاهتمام بالنظافة لعدم إعاقة الحجيج. من جانبه، أشاد محمد المطيري بمستوى الخدمات المقدمة، قائلا: لله الحمد لم نواجه اي صعوبات، وكل الأمور كانت ميسرة للحجاج، شاكرا الله عز وجل على إتمام نعمة الحج بسهولة ويسر.



وقال الحاج عبدالرحمن العجمي: إن موسم الحج اتسم هذه السنة بالمرونة والسلاسة في تأدية المناسك مقدما الشكر للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا على كل ما قدمته من تسهيلات وترتيبات لتأدية المناسك دون مشاكل تذكر.وبدوره، وجه الحاج سويلم الكريباني شكره للمملكة على استقبالها المتميز لحجاج الكويت وكل الحجاج من جميع أنحاء العالم، شاكرا الجهود التي بذلتها الحملة لتوفير أفضل ما يمكن للحجاج.



اما الحاجة ربعة الدوسري فاعتبرت أن موسم الحج لهذا العام تميز بالسهولة واليسر في تأدية المناسك شاكرة الجهود الامنية التي بذلت للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والترتيبات الخاصة بهذا الشأن.وبدورها، قالت الحاجة دلال: ان المشكلة الوحيدة في الحج تكمن في التدافع وخصوصا عند رمي الجمرات وبالرغم من التنظيم الشديد إلا أنه في بعض الاحيان تحصل عمليات تدافع يتم تداركها فورا.





بعثة الحج لمنتسبي «الدفاع» تشيد بجهود المملكة

وصلت للبلاد ظهر امس بعثة الحج لحملة وزارة الدفاع من عسكريين ومتقاعدين وأسر الشهداء، وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة. وقد أعربت بعثة الحج والحجاج عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على مبادرته الكريمة وتوجيهاته بتسيير رحلة الحج لهذا العام وهو التاسع على التوالي، كما تقدموا بالشكر لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر على دعمه وحرصه على تذليل كافة العقبات امام بعثة الحج للقيام بدورها على أكمل وجه، وكذلك لنائب رئيس الأركان العامة الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف على اهتمامه ومتابعته الدائمة لجميع الاجراءات الخاصة بانطلاق رحلة الحج حتى عودة الحجاج الى أرض الوطن.

وقد أعرب الحجاج عن بالغ سعادتهم بأداء فريضة الحج لهذا العام وسط أجواء ايمانية سادتها روح المودة والتراحم بين الجميع، مؤكدين الدور الكبير للمسؤولين في الممــــــلكة العربية السعودية وما قاموا به من جهود جبارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ورفعوا أكفهم بالدعاء بأن يحفظ الله الكويت من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.





عمادي: نجاح حكومة خادم الحرمين يشهد به الجميع

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م.فريد عمادي أن المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نجحت في التميز والريادة بالاستمرار في حسن تنظيم تفويج ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لسنة 1438هـ.

وقال عمادي في تصريح صحافي ان حكومة خادم الحرمين عودتنا على هذا النجاح الذي شهد له الجميع فما تقوم به المملكة العربية السعودية من مشاريع توسعة في جميع المشاعر سهل كثيرا على الحجاج في أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وهذا إن دل فإنما يدل على الخبرة التراكمية والواسعة التي بات يتمتع بها القائمون على تنظيم حركة سير الحجاج منذ لحظة دخولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى لحظة مغادرتهم إلى بلدانهم. وأضاف عمادي كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الحج في حكومة خادم الحرمين الشريفين على عملها الدؤوب والمتواصل الذي لا يتوقف بنهاية موسم الحج بل يمتد العمل فيها طوال العام وذلك لإيمانهم بضرورة الاستمرار في المحافظة على التميز والريادة التي لن تتنازل عنها في تنظيم الحج والحجاج ولهذا فإن كلمات الشكر لن تفي وزارة الحج ولا حكومة خادم الحرمين الشريفين حقها فلهم الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. وقال عمادي ان بعثة الحج الكويتية أصبحت اليوم وبعد هذه السنوات من النجاح والتميز الذي اعتادت على ريادته في كل موسم لا تحتاج إلى شهادة فشهادتها رسمت حروفها بالشكر والعرفان والإشادة من جميع أهل الكويت الذين عودونا على هذه الإشادة وهذا الثناء الذي نلمسه اليوم بعد نجاح جميع أعضاء ورؤساء الفرق في بعثة الحج الكويتية وعلى رأسهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ورئيس بعثة الحج خليف مثيب الأذينة. وقال عمادي ومن ضمن الإنجازات التي حققتها بعثة الحج الكويتية هذا الموسم تفويج ما يقارب 1000 حاج من أبناء فئة البدون الذين حظوا بموافقة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والسماح بمنحهم فرصة الحج مما جعل القائمين على إدارة بعثة الحج يواصلون العمل الجاد والمستمر لسبق الوقت وعدم تفويت الفرصة على أبناء هذه الفئة وتمكينهم من أداء الفريضة، وهو ما تحقق بفضل الله اولا ثم بفضل العمل المثمر الذي كان شعارا لجميع أعضاء بعثة الحج الكويتية.





السلطان: منظم جداً

قال النائب السابق خالد السلطان ان حج هذا العام كان منظما جدا، وهناك العديد من التسهيلات من حكومة خادم الحرمين.

مشيدا برجال الأمن وموظفي الهجرة والطيران المدني على استقبالهم الطيب للحجاج، شاكرين لهم حسن استقبالهم، ما زرع الفرحة في قلوب الحجاج.

الثويني: ترتيبات كاملة

قال مدير إدارة العمليات في الطيران المدني محمد الثويني: لله الحمد وضعنا ترتيباتنا الكاملة فهناك خطة للمغادرة وخطة للوصول أيضا، شاكرا بدوره شركات الطيران التي تعاونت معهم. مضيفا ان اليوم وصلت لمطار الكويت 189 رحلة طيران وفي الغد 198 رحلة بواقع 101 رحلة اضافية غير رحلات الحجاج. مشيدا بالجهات العاملة واللجان المتطوعة.





من أجواء الاستقبال

٭ استقبل الأهالي حجاجهم بالورود و«اليباب» والشيلات التي أسعدت الموجودين.

٭ وضعت وزارة الداخلية حواجز تنظيمية لتسهيل خروج الحجاج الى خارج مطار الكويت الدولي.

٭ منعت وزارة الداخلية إيقاف السيارات أمام بوابة المطار، وقامت بمخالفة العديد من المخالفين.

٭ قام عدد من المتطوعين بتوجيه التعليمات للمسافرين والمغادرين.

٭ بعض الأهالي قاموا بتوزيع الحلوى والقهوة على المواطنين والمقيمين المنتظرين طائرات حجاجهم.

٭ تم تقديم كل التسهيلات لكبار السن من الحجاج، ومساعدتهم من قبل رجال الأمن.

٭ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصصت كوادر لاستقبال الحجاج لتوزيع الهدايا على الحجاج برئاسة رئيس قسم العلاقات العامة قيصر الخنفر.

٭ تم تسجيل تأخير عدد من الطائرات منذ صباح أمس ما اضطر الى اعادة جدولة عدد من الرحلات، وقد أكد مصدر أمني أن التأخير يحصل في مطار السعودية بسبب ازدحام الرحلات.

٭ شهدت باحات الوصول في المطار تواجدا أمنيا مكثفا وعلى مستوى القيادة بالاضافة الى وجود عدد من عناصر الشرطة النسائية للحفاظ على أمن الحجاج.

شكر وتقدير

شكر وتقدير للمكتب الإعلامي في وزارة الصحة على ما يقدمه من أمور توعوية للحجاج، حيث خصص جناح له في مطار الكويت الدولي لإعطاء الاستشارات الطبية للحجاج القادمين الى ارض الكويت، وكذلك للوكيل اول حسين المطرفي من ادارة أمن المطار على ما قدمه من تسهيلات للإعلاميين والصحافيين لتغطية عودة الحجاج الكويتيين من الديار المقدسة.