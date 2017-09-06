صرح مدير عام معهد كامز للتدريب الأهلي عثمان الثويني بأن المعهد وبرعاية لجنة التعريف بالإسلام اختتم النسخة الثانية من النادي الصيفي «نادي الداعية الصغير Junior Daeiah Club» لأبناء الجاليات غير الناطقة بالعربية المتواجدة في الكويت. وأوضح الثويني أن النادي حمل قيم فئة الناشئة والأطفال وهي استغلال فترة الاجازة الصيفية في تعليم وترفيه أبناء الجاليات المسلمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتفاخرهم بدينهم والمساهمة في زرع حب الدعوة إلى الإسلام وتعزيز القيم الإسلامية لديهم، وبين الثويني أن النادي الصيفي حرص على رفع قدرات المشاركين في التحدث والإلقاء، وتطوير وتحسين المهارات الحياتية.

وشارك في النادي الصيفي أكثر من 83 مشاركا ومشاركة من الفئات العمرية 10 - 14 سنة، وتابع الثويني أن النادي الصيفي احتوى على العديد من البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات مثل (القيم القرآنية - اللغة العربية - المهارات الحياتية والأنشطة والرحلات الترفيهية لبعض المراكز العلمية والتاريخية للكويت).