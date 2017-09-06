دارين العلي

تعمل وزارة الكهرباء والماء قريبا على تركيب 5 آلاف عداد كهرباء ذكي في القطاعات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص للتأكد من جودة مواصفات تلك العدادات التي تم توريدها ضمن عقد مناقصة منظومة العدادات الذكية الذي فازت به شركة «زين».

وقالت مصادر مطلعة «ان الوزارة تسعى لتجربة تلك العدادات قبل طرح المناقصة المرتقبة الخاصة بشراء وتوريد كميات كبيرة من عدادات الكهرباء الذكية، بهدف التأكد من سلامة نوعية العدادات التي سيتم تركيبها ومدى نجاح عملية ربطها بمنظومة العدادات الذكية». وأشارت المصادر أنه سيتم اختيار منشآت ومنازل عشوائية لتركيب العدادات بحيث تشمل جميع القطاعات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص، مبينة ان الوزارة تعول بشكل كبير على منظومة العدادات الذكية في إدارة العدادات التي سيتم تركيبها مستقبلا لتشمل كافة مرافق الكويت. وأوضحت ان العدادات الذكية من شأنها أن تسهم في تحصيل مبالغ الاستهلاك والحد من تراكمها وتغيير النمط الاستهلاكي والحد من الهدر في الطاقة الكهربائية والمياه وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحديد الأعطال ومعالجتها بسرعة وكفاءة والحصول على البيانات بخصوص معدلات الاستهلاك والاستفادة منها في عملية التخطيط.