فرج ناصر

اكد مصدر مسؤول بوزارة الاشغال ان الوزارة بانتظار مجلس الوزراء لحسم التجديد لـ 3 وكلاء بالوزارة وهم احمد الحصان وعبدالمحسن العنزي وطلال الاذينة والذين أشرفت مدتهم على الانتهاء.

واضاف ان الوزارة ستعتمد قريبا الهيكل التنظيمي الجديد بعد موافقة الوزارة على ادراج القطاعات المستحدثة بالهيكل الجديد من دون الزيادة على القطاعات الحالية.

وقال ان لدى الوزارة توجها بإحالة الدفعة الثانية من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين للتقاعد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد احالة ما يقارب الـ 65 موظفا للتقاعد خلال الاول الشهر الجاري وذلك تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.