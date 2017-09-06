إنشاء بنك للدم في زنجبار لسد النقص الحاصل في توفير الدم للعمليات الجراحية بعد نجاح التجربة في تنزانيا

أعرب رئيس المجلس التشريعي في زنجبار زبير علي مولد عن تطلعه لزيادة التعاون الثنائي مع الكويت في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما في ذلك تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين الجانبين.

وفي بيان لسفارتنا في دار السلام تلقت «كونا» نسخة منه أوضح السفير جاسم الناجم عن وجود رغبة حقيقية من قبل القيادات السياسية في كلا الجانبين لزيادة التعاون الثنائي مدعومة بتطلعات الشعبين الصديقين.

وأضاف الناجم ان رئيس المجلس التشريعي شكر للكويت دعمها المتواصل للقطاعات الحيوية في زنجبار خاصة قطاعي الصحة والتعليم وذكر أن الكويت تستحق بالفعل أن تكون عاصمة للعمل الإنساني وأن يكون صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني في العالم خاصة مع الاحتفال بمرور 3 أعوام على تقلد سموه هذا اللقب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، كما ثمن الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية الكويتية في بناء المدارس والمراكز الصحية ودور الأيتام وكفالتهم وحفر الآبار والعديد من المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية ومواجهة التحديات المتمثلة بقلة الموارد.

وأعرب رئيس المجلس التشريعي عن أمله في زيادة التعاون الثقافي من خلال منح دراسية ممكن أن تقدمها جامعة الكويت والعديد من المعاهد التطبيقية والدينية في الكويت علاوة على إقامة أسابيع ثقافية سيكون لها أثر كبير في تعزيز التبادل الثقافي بين شعوب المنطقة.

والتقى السفير الناجم على هامش الزيارة كذلك بوزير الصحة في زنجبار محمود ثابت كومبو ليحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي والذي أعرب عن تمنياته بأن تكلل جهود الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالنجاح لإتمام اتفاقية قرض بقيمة 4 ملايين دينار لتوسعة وتجهيز المستشفى الرئيسي في زنجبار لنقله الى مستوى متطور من الأداء في تقديم الخدمات الصحية.

وقال الناجم ان نجاح تجربة جمعية إعانة المرضى الكويتية بإنشاء بنك للدم والذي يتم تركيب معداته حاليا في أحد المستشفيات الرئيسية في تنزانيا سيضمن تكرارها في زنجبار لسد النقص الحاصل في توفير الدم للعمليات الجراحية في الجزيرة.

وأضاف الناجم انه قام بتسليم وزير الصحة في زنجبار تبرع جمعية الهلال الاحمر لدعم برنامج الاهتمام بصحة الأم والطفل الذي دشنته نائب رئيس جمهورية تنزانيا في شهر يونيو الماضي بعدد 1000 سلة طبية حيث تواصل جمعية الهلال الأحمر دعمها لهذا البرنامج لتخفيض نسبة الوفيات المرتفعة للأمهات والمواليد حسب إحصائيات المنظمات الدولية والتي هي من النسب المرتفعة عالميا.