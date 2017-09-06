تسجيل أبناء الكويتيات 28 سبتمبر إذا تمت ترشيحات الكويتيين قبل ذلك

مريم بندق

قرار إعلان أسماء المرشحين للتوظيف من الراغبين في العمل في الدفعة 60 للتوظيف من عدمه لم يجب عنه أحد من المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية.

وردا على سؤال حول الاستمرار في إعلان أسماء المرشحين للعمل كما هو معمول به منذ سنوات أم سيتم انتهاج نهج جديد مثلما حصل مع ترشيح التربويين لوزارة التربية، حيث لم يتم إعلان الأسماء في الصحف، أجابت المصادر: حتى الآن لا نستطيع التأكيد او النفي.

وأعربت المصادر عن أملها في استمرار إعلان الأسماء، مشيرة الى ان ضيق الوقت ربما لم يمكن الديوان من إعلان أسماء التربويين الذين تم قبولهم للعمل في وزارة التربية.

وبحسب الآلية المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، فإن ترشيح المواطنين والمواطنات الذين سجلوا في المرحلة الـ 60 للتوظيف سيكون أواخر شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز إجراءات الترشيح في هذا الموعد من دون اضطرار الديوان الى تأخير إعلان الترشيحات. وأضافت: بعد إغلاق باب التسجيل في 25 أغسطس الماضي بدأ استقبال الراغبين في التوظيف الذين حددت لهم مواعيد اعتبارا من 27 من الشهر نفسه، ومازلنا مستمرين حتى نهاية الأسبوع نظرا لعطلة العيد، وقد نحتاج الي أسبوع آخر لاستكمال المقابلات على ان يتم تجميع الاحتياجات اعتبارا من 17 الجاري، ومن ثم إعلان دفعة مرشحين في 21 أو 28 من الشهر نفسه، ونأمل ان يتمكن الديوان خلال الفترة المذكورة من تلقي احتياجات تغطي 5000 مرشح على الأقل، فلدينا رغبة في ترشيح عدد أكبر من منتظري الوظيفة الحكومية.

واستدركت المصادر قائلة: انه حسب اتفاق لجنة شؤون التوظيف على فتح باب تسجيل أبناء الكويتيات في شهر سبتمبر، فإن التاريخ المتاح- بعد إعلان ترشيح الكويتيين إذا تم في 21 سبتمبر- سيكون 28 سبتمبر.