محمد راتب

أكد مصدر مسؤول في سوق الخضار والفاكهة الجديد للجملة بمنطقة الصليبية (الفرضة) أن الجهات المختصة قامت بإتلاف شحنة من الخس المستورد من إيران بعدما تبين من خلال الفحوصات أنه أفضى إلى حالة سيئة، مشيرا إلى أن التاجر قام بفرز الشحنة وإخراج الحبات الصالحة منها بموافقة ومراقبة الجهات المتخصصة.

وذكر المصدر أن الكميات الموردة من الخس الأردني إلى السوق قليلة نظرا لقلتها في بلد المنشأ وارتفاع أسعارها «ولابد أن نضع في الاعتبار أن الخس في نهاية موسمه»، لكن على الرغم من ذلك فإن هناك كميات تنزل بشكل يومي للسوق المحلي.