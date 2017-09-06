بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي تستضيفه روسيا الاتحادية.

مشيدا سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو وإداريو المنتخب والتشجيع الكبير للجمهور الرياضي السعودي لمنتخبه والوقوف بجانبه مما اسهم في تحقيق هذا الفوز متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تبريكاته بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي تستضيفه روسيا الإتحادية، متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل التقدم والسداد.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.