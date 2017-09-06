أهابت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم الثلاثاء، بالطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في ولاية فلوريدا والتي من المحتمل أن تكون في المسار المتوقع لإعصار (ايرما) أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وقالت السفارة في بيان لها، إنها تتمنى الأمن والسلامة لجميع الطلبة والمواطنين الكويتيين لاسيما في المدن الساحلية في ولاية فلوريدا، داعية اياهم الى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذا الإعصار وتأمين سلامتهم.

وحث بيان السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذا الاعصار اما بالاتصال على السفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على الأرقام التالية:

‎رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن 12022620758+

‎رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 12023642104+