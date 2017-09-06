يشهد استاد جابر الدولي يوم غد الخميس، مباراة ديربي بين فريقي القادسية والكويت في بطولة كأس السوبر لكرة القدم في نسختها العاشرة إيذانا ببدء الموسم الكروي الجديد.

ويتطلع نادي الكويت الى الاحتفاظ بلقب بطولة كأس السوبر الكويتي للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه حين يلتقي غريمه القادسية الذي يسعى بدوره الى ازاحة منافسه وتحقيق لقبه الخامس للبطولة واضافة بطولة جديدة في سجله الرياضي.

واكد مدير الكرة في نادي الكويت عادل عقله، استعداد فريقه لخوض مباراة كأس السوبر، موضحا انه تم اعداد اللاعبين فنيا وبدينا لهذا اللقاء المهم.

وقال ان جميع اللقاءات الودية التي خاضها الفريق في معسكراته التدريبية جاءت ايجابية وأعطت دفعة معنوية للاعبين استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

من جهته قال المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم في نادي القادسية زياد الشطي ان فريقه جاهز بدنيا وفنيا لمواجهة الكويت في بطولة كأس السوبر بعد معسكر تدريبي ناجح اقامه النادي في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

واكد حرص الجميع على تحقيق الفوز واحراز اللقب الخامس للبطولة لاسعاد الجماهير وتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموسم.

يذكر ان النسخة الاولى لبطولة كأس السوبر الكويتي لكرة القدم انطلقت عام 2008 وهي عبارة عن مبارة واحدة تجمع الفائز بلقب كأس الامير والفائز بلقب الدوري.

ويعد القادسية اكثر الاندية تحقيقا لالقاب البطولة بعد ان حصل على اربعة القاب يليه الكويت الحاصل على ثلاثة القاب ثم العربي الحاصل على لقبين.