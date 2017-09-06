أعلنت دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقتها الأدبية للعامين (2018- 2019) بعد اعتماد موضوعات المسابقة بفرعيها العلمي والأدبي.

وقال مدير دار سعاد الصباح، علي المسعودي، في تصريح صحافي، إن المسابقة التي انطلقت في منتصف الثمانينات تهدف إلى تشجيع الكتاب المبدعين من الشباب الذين يعانون التهميش الفكري والثقافي جراء عدم وجود راع وموجه لطاقاتهم الكامنة والظاهرة.

وأضاف أن المسابقة تضم أربعة فروع في جائزة عبدالله مبارك الصباح للابداع العلمي وأربعة فروع أخرى في جائزة سعاد الصباح للابداع الفكري والأدبي ، موضحا أن الموضوعات راعت ما يواكب العصر ويهم عامة الناس ويسلط الضوء على تاريخ الكويت القديم والحديث ومعالم نهضتها الشاملة وذلك من خلال الأبحاث المطروحة في مسابقة الشيخ عبد الله المبارك الصباح للابداع العلمي.

وذكر أن المسابقة تحتوي عناوين تاريخ الأمن العام في الكويت وتاريخ الحركة النيابية والوجبات السريعة وآثارها الصحية و(برامج التواصل الاجتماعي.. إيجابياتها وسلبياتها).

واوضح المسعودي ان مسابقة سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري تضم عدة فروع وموضوعات حول علم العروض ومسائله و(السينما الكويتية ..النشأة والمحاولات) وأفضل مجموعة قصصية وأفضل مجموعة شعرية.

وحول شروط المسابقة شدد على ضرروة ان يكون المتقدم عربيا لم يتجاوز ال35 عاما وألا يكون موضوعه قد طبع في كتاب أو فاز في مسابقة أخرى وأن يحمل ترقيما دوليا من جهة ثقافية معتمدة مع استبعاد الموضوعات المعتمدة على معلومات الإنترنت ما لم يشر صاحبها إلى المصدر.