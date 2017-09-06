عبدالكريم العبدالله

حذر د. أحمد الكندري، استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الكويت، من إهمال تضخم البروستاتة وذلك بترك المراجعة الدورية أو عدم أخذ العلاج أو رفض أو تأجيل العمليات الجراحية اللازمة عند الحاجة لذلك.

وأضاف: بأن مرض تضخم البروستاتة الحميدة حالة مزمنة تصيب معظم الرجال وقد تبدأ في أواخر الثلاثين عند البعض وفي اكثر الحالات تظهر الأعراض من الخمسين فما فوق، موضحا بأن الحالة تحدث بسبب تغيرات لها علاقة بالهرمونات عند الرجال ولعامل الوراثة دور في ذلك، كما أن للسمنة دور في بعض الحالات.

وتابع : ومن أعراض تضخم البروستاتة أو مضاعفات تضخم البروستاتة أو مرتبطة بها هي أعراض بولية، والتهابات وآلام وغيرها، لافتا إلى أنه من المهم معرفة الأعراض البولية والتي تتمثل بضعف تدفق البول وتقطيع البول وتكراره مع احتمال الاحتباس البولي، علما أن من مخاطر هذه الحالة هو ضعف عضلة المثانة الذي قد يودي لاحتباس دائم، كما ان بعض المرضى يصاب بفشل كلوي بسبب الاحتباس البولي.

وأكد بأن علاج تضخم البروستاتة يبدأ بالمتابعة فقط ثم الأدوية ثم العمليات الجراحية حسب حالة كل مريض.

ولفت إلى أن الحل الأمثل لحالات صعوبة التبول الشديدة أو الاحتباس البولي فهو عن طريق استئصال تضخم البروستات بالمنظار باستخدام تقنية الهوميوم ليزر. وتتميز هذه العملية بإجرائها عن طريق المنظار ولجميع احجام البروستات ودون الحاجة للفتح الجراحي وبأقل المضاعفات.



وختم د.الكندري حديثه بنصح المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية للبروستاتة بعدم التأخر في العلاج لتجنب المضاعفات واستخدام فرصة استقرار حالتهم العامة لذلك.