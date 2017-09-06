فرج ناصر



ناشدت وزارة المواصلات المشتركين بالمبادرة إلى سداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة على الخدمة الهاتفية، حيث سيتم تنفيذ نظام القطع الآلي المبرمج لشهر سبتمبر الجاري وفقا للإجراء المتبع حيث سيتم إرسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد الموافق العاشر من الشهر الجاري، ستعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها إلى الأرقام الهاتفية ذات العلاقة وذلك يوم الأحد الموافق السابع عشر من الشهر نفسه.



وأوضحت الوزارة أنه وبعد بث الرسالة التحذيرية الثانية سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المتخلف أصحابها عن السداد يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر ، مشيرة الى ان السقف المالي الذي بناءً عليه يقوم الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي إلى قائمة القطع المبرمج هو 50 د.ك للهواتف المنزلية، و100 د.ك بالنسبة للهواتف التجارية، علماً بأن الهواتف التي تم سلفاً الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة ستقطع الخدمة عنها آلياً مباشرة عند التأخر عن تسديد القسط الشهري المستحق، كما سيتم قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة (6) اشهر فاكثر لفئة منازل وتجاري للغير كويتي وتجاري بالنسبة للكويتيين وذلك مع كل عملية قطع آلي .



وأثنت وزارة المواصلات على تعاون المشتركين خلال الأشهر الماضية كما حثتهم على ضرورة الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة للوزارة لضمان استمرار الخدمة الهاتفية على الوجه الأمثل ولتفادي إدراج أرقامهم ضمن برنامج القطع الآلي، ونوهت الوزارة إلى إمكانية تسديد المشتركين لفواتيرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.moc.gov.kw أو موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت www.e.gov.kw أو الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم) 123(