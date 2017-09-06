يشارك المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل، في بطولة العالم للدراجات المائية المقرر إجراؤها في بحيرة (ميتشغن) بولاية شيكاغو الأمريكية في التاسع والعاشر من الشهر المقبل.

وقال المتسابق الفاضل قبيل مغادرته البلاد اليوم الأربعاء، أن البطولة تعد من البطولات الكبيرة التي تحتاج الى تركيز واستعداد كبيرين مؤكدا جاهزيته التامة لمواصلة تفوقه والمحافظة على لقب البطولة الذي أحرزه العام الماضي.

واضاف ان البطولة تساعد كذلك على الاعداد الجيد لخوض بطولة العالم في أكتوبر بولاية أريزونا، معربا عن تطلعه الى الظفر بلقبها واثبات قدراته الفنية في مواجهة أفضل متسابقي الدراجات المائية في العالم.

وذكر الفاضل انه يسعى الى مواصلة تحقيق الألقاب في المحافل الدولية وإعطاء الانطباع الايجابي عن قدرات الرياضي الكويتي.

واعرب الفاضل عن تقديره لدعم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية له منذ عام 2010 وحتى الآن والذي ساهم في تحقيق الانجازات ورفع علم الكويت عاليا.