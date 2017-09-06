عبدالكريم العبدالله

أكدت مديرة مستشفى مبارك الكبير، د.نادية جمعة، أن المريض الكويتي الذي تم نقله بطائرة طبية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكويت كان يعاني من مرض سرطان بالمخ، وتم استقباله بمستشفى مبارك الكبير بحكم عنوان سكنه، مبينة أن حالته مستقرة.

وقالت في تصريح صحافي، إن المستشفى استقبلت المريض الكويتي بعد محاولات ذوي المريض إدخاله مركز بدرية الأحمد إلا أنه لعدم توفر السرير الطبي تم تحويله إلى (مبارك الكبير)، مؤكدة أن المستشفى اتخذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لضمان استقرار صحة المريض وعدم تدهورها.

وأضافت الجمعة أن ذوي المريض أوصلوا رسالة عبر التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي الذي قام بزيارة المريض للاطمئنان إلى صحته ومتابعة آخر التطورات في حالته.