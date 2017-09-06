طالب رئيس جمعية التمريض ، بندر العنزي، وزير الصحة د.جمال الحربي، التحرك لوقف "التعسف" من إدارة الخدمات التمريضية ضد الممرضين من "البدون" و "الخليجيين" خريجي معهد التمريض.

وذكر العنزي في تصريح صحافي، أن إدارة الخدمات التمريضية تتعسف معهم من خلال وضع امتحانات صعبه أدت إلى رسوبهم ، مما يعطل توظيفهم لأشهر.

واستغرب العنزي عدم وجود آلية واضحة في إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة للإمتحانات، خاصة أن الذي يرسب في الامتحان ينتظر إعادته حسبما تقرر الإدارة بدون "آلية" أو "نظام" مما عطل العديد من الممرضين عن التوظيف بسبب انتظارهم لمواعيد الامتحانات عدة شهور تصل إلى 6 أشهر.

واكد العنزي على وقوف الجمعية مع إخوانهم الممرضين "البدون" و"الخليجيين" ، مجددا مطالبته لوزير الصحة د.جمال الحربي بالتحرك ورفع الظلم عنهم بأسرع وقت، منوها بأن الوزير الحربي كان قد وعد الجمعية بوقت سابق بوقف كافة أشكال "التعسف" ضد الممرضين، قائلا: "نحن في انتظار وعده".