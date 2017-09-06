أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي، د.محمد الفارس، عن استعداد الوزارة التام لمساعدة أبنائها الطلبة الدارسين بالولايات المتحدة الأميركية لا سيما ولاية فلوريدا التي قد تتعرض لإعصار شديد .

وعلى ضوء ذلك، اصدر الفارس توجيهاته إلى وكيل وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي الكويتي بواشنطن، لتقديم كل ما يمكن تقديمه دعما للدارسين والمقيمين بتلك الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وكافة المصروفات اللازمة سواء وسائل الانتقال أو السفر أو الإقامة أو أية مصروفات أخرى، وكل ما من شأنه ضمان سلامة أمن وأمان الطلبة من ذلك الإعصار بصفة عاجلة.