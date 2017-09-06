أعلنت سفارة الكويت لدى تركيا اليوم الأربعاء أن السلطات التركية اخلت سبيل المواطن الكويتي عبدالله الشطي من الحجز بعد النظر إلى معطيات القضية والوضع القانوني المترتب عليه مع ضمان بقائه داخل الأراضي التركية حتى الانتهاء من القضية.



وقالت السفارة في بيان لها أن إخلاء سبيل الشطي جاء بجهود وزارة الخارجية ممثلة بسفارتها لدى تركيا مضيفة ان سفير دولة الكويت لدى انقرة غسان الزواوي كان في استقبال المواطن الموقوف عند مركز الحجز.



وطالبت ب"التريث والتثبت من المسائل والقضايا الخاصة بالمواطنين في الخارج وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية الممثلة في وزارة الخارجية الكويتية وبعثاتها حتى لا يتم الاضرار بسير القضية والعلاقات بين الدول".



وأعربت السفارة عن شكرها للحكومة التركية على اهتمامها و"تفهمها لهموم المواطنين الكويتيين وحرصها الدائم على العلاقات الكويتية التركية الراسخة" ولكافة الجهود المبذولة من الجهات والمسؤولين بدولة الكويت.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين في تركيا الى أخذ الحيطة والحذر والالمام بقوانين الدولة في التعامل خلال فترة اقامتهم لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية.

كما دعت المواطنين الى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الخاص للسفارة (00905331648479) عند حدوث أي طارئ أو لاي استفسار.