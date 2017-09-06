أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تردد عدد من المواطنين المخصص لهم قسائم في مشروع غرب عبدالله المبارك (5201) قسيمة الى موقع المشروع مباشرة بهدف الحصول على المستندات الخاصة فيما يتعلق بالتسليم الفعلي وأذونات البناء من الجهاز الفني للمؤسسة بالموقع أو ممثلي الشركة المتعهدة بإنجاز المشروع، حيث أن المستندات المذكورة لا يتم إصدارها إلا عن طريق إدارة خدمة المواطن التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح الناشي أنه سيتم الإعلان لاحقا عن القسائم التي سيتم الانتهاء من جاهزيتها ودعوة المواطنين المخصص لهم فيها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحسابات المؤسسة المعتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي بمواعيد مراجعة إدارة خدمة المواطن في المبنى الرئيسي بمنطقة الوزارات بجنوب السرة.

وناشد أصحاب القسائم عدم التواجد داخل حدود موقع المشروع، وذلك حرصا من المؤسسة على سلامتهم.

وأشار الى أن مراحل سير المشروع تنفذ بشكل يسبق البرنامج الزمني الخاص في أعمال البنية التحتية والطرق وشبكات المياه العذبة والصرف الصحي وتحديد القسائم.