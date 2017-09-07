الشمري: المخالفات عبارة عن غش في بلد المنشأ

عاطف رمضان

قام فريق طوارئ الصديق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بضبط اكثر من 10 محلات متخصصة في بيع اللوازم المدرسية والقرطاسية تورطت في عمليات غش تجاري وذلك في منطقة حولي.

وقال رئيس فريق طوارئ الصديق عبدالعظيم الشمري في تصريح لـ «الأنباء»: انه بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وكذلك الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي لمراقبة الأسواق المحلية مع قرب دخول موسم المدارس، قام الفريق بعمل جولات تفتيشية مكثفة على المكتبات في منطقة حولي والتي أسفرت عن إحباط هذه المخالفات.

وأضاف الشمري أن المخالفات متنوعة فيما بين عدم وجود بلد منشأ وأيضا غش تجاري في بلد المنشأ، حيث كانت احدى المكتبات تقوم ببيع حقائب مدرسية يتم صنعها في الصين وتباع على أنها اسبانية الصنع.

وأوضح أن من بين المخالفات كذلك وجود سعرين على نفس السلعة ويتم بيعها بالسعر الأعلى، كذلك من ضمن المخالفات عدم وجود بلد منشأ، وعدم وجود تسعيرة على بعض المنتجات.

وأشار الشمري إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بمحاربة الغش التجاري وارتفاع الأسعار المصطنع ويطبقون القوانين والقرارات الوزارية ضد المخالفين وذلك لما يصب في النهاية لمصلحة المستهلكين.

وفريق طوارئ الصديق كان برئاسة عبدالعظيم الشمري والمفتشين فاضل عيدي وخميس البدر وخالد الرشيد وصلاح العطار وحمد ملك وإسماعيل اشكناني وفهد الفيلكاوي.