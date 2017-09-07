ثمنت جمعية المهندسين الجهود المميزة التي بذلت من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج، متقدمة بالتهاني إلى قيادة المملكة حكومة وشعبا بنجاح موسم الحج هذا العام وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم وأن يمن على المملكة الشقيقة بمزيد من الأمن والأمان والازدهار. وقال أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي: إن جموع المهندسين الكويتيين والأعضاء في الجمعية يباركون للمملكة العربية السعودية هذا النجاح الباهر لموسم الحج للعام الحالي، مضيفا أن التوسعات والتطويرات الهندسية المستمرة للمشاعر المقدسة ساهمت كثيرا في استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المسلمين والذين تجاوز عددهم مليونين وربع المليون حاج هذا العام.

وأضاف ان التسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام جعلت أداء المناسك هذا العام غاية في السلاسة والانسيابية، مضيفا أن الكوادر الوطنية السعودية باتت من أكبر الخبرات العالمية في تسيير الجموع البشرية وأن خبراتها يستعان بها في مختلف أنحاء العالم في هذا المجال.

وتوجه العتيبي في ختام تصريحه بالثناء والشكر على هذه الجهود والخدمات المقدمة بكافة أنواعها، راجين المولى عز وجل أن يمن على المملكة الشقيقة وعلى قيادتها وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار فهي الشقيق الأكبر الذي نكن له كل مشاعر التقدير والاحترام.