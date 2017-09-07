الكويت تربح 5 ملايين دينار في أول تبادل كهربائي «تجاري» مع أبوظبي

بوشهري: نطمئن الموظفين الكويتيين «وظائفكم محفوظة بعد تحويل (الكهرباء) إلى مؤسسة»

تطبيق التعرفة في القطاع التجاري ادى الى زيادة التحصيل وتحقيق وفر في الاستهلاك

الكويت تفكر في التبادل الكهربائي مع مصر وتركيا

مستشار عالمي يدرس إمكانية تخصيص محطة الشعيبة الشمالية

٣ مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء والماء تدخل الخدمة في ٢٠١٩-٢٠٢٠

تحويل ٢٠ حالة إلى النيابة بسبب سرقة الكهرباء في المباني الجديدة

الوزارة حصّلت منذ ٢٠١٢ ما يقارب ملياراً و٤٠ مليون دينار من مديونيتها دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان الوزارة اجتازت ذروة الأحمال بنجاح، حيث سجلت أعلى حمل كهربائي 13800 ميغا خلال يوليو، بينما القدرة الإنتاجية كانت اكثر من 16000 ميغاواط، متوقعا أن ترتفع الأحمال خلال الفترة الحالية بسبب دخول المدارس إلا انها لن تصل الى الحد الأقصى الذي تم تسجيله.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق المهنئين بالعيد في ديوانية الوزارة بحضور وكيل الوزارة م.محمد بوشهري وعدد من الوكلاء المساعدين والعاملين في الوزارة.

واكد بوشهري ان الوزارة على اتم الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، لافتا الى ان فرق الصيانة على اهبة الاستعداد فيما يخص اي طارئ يخص الشبكة الكهربائية والمائية في مختلف المناطق.

وشدد على ان الوزارة اجتازت ذروة الاحمال بنجاح، حيث سجلت اعلى حمل كهربائي ١٣٨٠٠ ميغا خلال يوليو، بينما القدرة الانتاجية كانت اكثر من ١٦٠٠٠ ميغاواط، متوقعا ان ترتفع الاحمال خلال الفترة الحالية بسبب دخول المدارس الا انها لن تصل الى الحد الاقصى الذي تم تسجيله، لافتا الى ان يوم امس سجل ارتفاعا في الاحمال وصل الى ١٢٧٠٠ وهذا ارتفاع معقول وطبيعي.

ولفت الى برنامج متكامل مع وزارة التربية لعمل محاضرات حول كيفية ترشيد الكهرباء والماء، لافتا الى ان وزارة التربية والأوقاف قطعتا شوطا مهما في تركيب الادوات الترشيدية الموفرة للطاقة، لافتا الى ان وزارة التربية تعمل حاليا على استخدام المعدات المرشدة.

وتحدث عن البرنامج الترشيدي للمياه بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تم تسجيل ١٢٠٠ منزل ضمن ٥٠٠٠ منزل حتى الآن في خمسة مناطق لتركيب المرشدات المائية فيها من قبل الوزارة والذي يستهدف توفير ٣٠%‏ من استهلاكها للمياه.

وحول التبادل الكهربائي عبر شبكة الربط الخليجي، قال ان دول مجلس التعاون نجحت بهذا الربط، لافتا الى ان الكويت تعمل حاليا على الربط مع مصر وتركيا، متوقعا انه بعد ١٥ عاما يمكن ان يتم الربط مع دول اوروبا لتصبح الكهرباء مستوردة وفق الجدوى الاقتصادية.

ولفت الى ان الكويت زودت ابو ظبي بـ ٢٠٠ ميغاواط لمدة شهرين وستستردها في الشتاء بواقع ٢٥٠ ميغا ما سيوفر للوزارة من ٤ الى ٥ ملايين دينار ربحا للجانب الكويتي، لافتا الى ان الوزارة تزود البحرين حاليا بـ ١٥٠ ميغاواط يوميا وستستردها خلال الشهر المقبل.

وفي سياق منفصل حول تحويل الوزارة الى مؤسسة، قال ان القانون الآن في عهدة مجلس الوزراء بعد اعتماده من الفتوى والتشريع.

ولفت الى انه وفي حال الموافقة عليه فسيتم تحويل الوزارة الى مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة على غرار القطاع النفطي الذي تتبعه شركات والموظفون الكويتيون العاملون في الوزارة جميع حقوقهم محفوظة ومن يريد الالتحاق بالمؤسسة وشركاتها وفق ضوابط معينة وبرامج تدريبية لتأهيلهم لمراكزهم الجديدة، مطمئنا الموظفين الكويتيين بأن وظائفهم مضمونة.

وعن خصخصة المحطات، لفت بوشهري الى توقيع عقد مع مستشار عالمي لدراسة مدى امكانية تخصيص محطة الشعيبة الشمالية والجدوى الاقتصادية من ذلك.

وفيما يتعلق بالتحصيل، قال ان الوزارة حصلت منذ ٢٠١٢ ما يقارب مليارا و٤٠ مليونا، لافتا الى ان تطبيق التعرفة في القطاع التجاري ادى الى زيادة التحصيل وتحقيق وفر الاستهلاك، متوقعا ان يكون هناك وفر في الاستهلاك الاستثماري ايضا بعد تطبيق التعرفة الجديدة في هذا القطاع منذ ٢٢ اغسطس الماضي.

وأكد موافقة وزارة المالية على تمديد احد العقود الفنية المتأخرة، معلنا عن صرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة فيها يوم أمس الاول.

ولفت الى ٣ مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء والماء تدخل الخدمة في ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث ستبلغ الزيادة في الشبكة من هذه المشاريع ١٢٥٠ ميغاواط.

وفيما يخص حالات سرقة الكهرباء، لفت الى تحويل ٢٠ حالة الى النيابة بسبب سرقة الكهرباء في المباني الجديدة، لافتا الى ان صاحب العقار هو من يتحمل الامر وليس المقاول او المستثمر.