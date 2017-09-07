دعت وزارة الخدمات (المواصلات سابقا) مشتركي الخدمات الهاتفية إلى سداد المرتب عليهم من مستحقات مالية تفاديا لنظام القطع الآلي المبرمج الذي سينفذ الشهر الجاري في حق المتخلفين عن السداد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس الأربعاء: ان القطع الآلي المبرمج سيسبقه إرسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد المقبل تليها رسالة تحذيرية ثانية ترسل الى أرقام هواتف أصحاب العلاقة في 17 الجاري.

وأضافت انها ستقوم عقب بث الرسالة التحذيرية الثانية بإيقاف الخدمة عن الهواتف التي تخلف أصحابها عن السداد يوم الأحد الموافق 24 الجاري.

وذكرت ان السقف المالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا للهواتف المنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.

وأوضحت الوزارة ان قطع الخدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة مسبقا وتأخر أصحابها في تسديد القسط الشهري المستحق إضافة الى أرقام المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية مدة 6 أشهر وأكثر لفئتي (منازل وتجاري) لغير الكويتي وفئة (تجاري) للكويتيين.

ودعت (الخدمات) المشتركين الى الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفاديا للإدراج ضمن برنامج القطع الآلي، معربة عن تقديرها للمشتركين الذين أبدوا تعاونهم معها في الأشهر الماضية.

وأشارت الى ان سداد فواتير المشتركين متاح عبر موقعها الإلكتروني او موقع البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية، كما يمكن للمشتركين الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم (123).