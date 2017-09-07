أعلنت جمعية الهلال الأحمر تنظيم حملة تبرعات يوم الاثنين المقبل بمقر الجمعية لصالح لاجئي الروهينغا في بنغلاديش الذين يعانون أوضاع مأساوية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح لـ «كونا» ان تنظيم الحملة يأتي تضامنا مع الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجؤون من الروهينغا في بنغلاديش، مشيرا إلى ان الجمعية حشدت طاقاتها البشرية وكوادرها التطوعية لتعزيز الحملة وإنجاح فعالياتها.

وأضاف ان حملة التبرعات التي تنطلق يوم الاثنين المقبل وتستمر 4 أيام ستكون على فترتين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة 5 الى 9 مساء.

وذكر ان لاجئي الروهينغا في بنغلاديش بأمس الحاجة إلى المأوى والكساء والغذاء وكل أنواع المساعدات الإنسانية، خصوصا ان هذا الشعب المنكوب يضم آلاف الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يقدرون على تحمل مثل هذه المعاناة.

ودعا د.الساير المواطنين والمقيمين والشركات والقطاع الخاص والبنوك وجميع الجهات الى المشاركة بهذه الحملة للتخفيف من معاناتهم، مضيفا ان الجمعية تستقبل الزكوات والصدقات.

وأكد انه لا حدود أو سقف لحجم التبرعات التي تطمح الجمعية للوصول إليها خلال المرحلة الحالية وذلك لأن ما يمرون به هو أزمة كبيرة تحتاج دعما من كل المنظمات الانسانية.

وأضاف ان معاناة الروهينغا أمر يستوجب «فزعة» لإغاثتهم ونصرتهم والتخفيف عنهم من خلال توفير متطلبات المعيشة الأولية، مشيرا الى انهم يعانون من ضيق العيش في دول جوار مينمار ولا يجدون ما يقتاتون عليه.

وذكر ان الجمعية سترسل وفدا ميدانيا إلى بنغلاديش لتوزيع المساعدات الانسانية في المخيمات على اللاجئين من الروهينغا.

وبين ان الجمعية تسعى إلى توفير جانب كبير من احتياجات الروهينغيين من مواد إغاثة غذائية وصحية وخيام، مناشدا كل الجهات الأهلية والمؤسسات وأهل الخير من المواطنين تقديم المعونة لهم.