بهزاد: الكتاب نهج تعليمي مبسط يعتمد على ترسيخ المعلومة بأسلوب فني مبسط يتعايش معه الطلاب في واقعهم المحيط

دارين العلي

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة استعدادها لإطلاق سلسة من الاصدارات التخصصية الداعمة لبرامج التوعية البيئية في مختلف التخصصات والتي تقدمها بالتعاون مع جهات بحثية وأكاديمية لاستخلاص خبرات البرامج في العمل الميداني والتطوعي ولخدمة مختلف الفئات العمرية.

وأكدت أمين عام الجمعية جنان بهزاد، في تصريح صحافي امس، ان الجمعية وفي إطار مساعيها لنشر صحيح التوعية البيئية بين قطاع الطلاب بالمدارس الحكومية والقطاع الخاص أصدرت وبالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية كتاب «من بحر الكويت» متضمنا التعريف بمكونات البيئة البحرية في الكويت، وذلك في إطار خطتها الإنتاجية من الإصدارات المتخصصة المعنية بمختلف الشرائح العمرية.

وبينت بهزاد انها قامت بإعداد الكتاب بالتعاون مع د.منال الكندري من برنامج الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الأبحاث، مشيرة إلى ان الإصدار يدخل في إطار التعاون بين برنامج «سفاري الشواطئ» بالجمعية وبين برنامج ادارة الموارد البحرية بالمعهد.

وأوضحت ان كتاب «من بحر الكويت» يشمل التعريف بالكائنات الحيوانية في مناطق المد والجزر ومعرفا باللافقاريات البحرية واختصرت في اربع مجموعات من اللافقاريات ومجموعة من الفقاريات المعروفة والشائعة في مناطق المد والجزر المتنوعة في الكويت من رملية وصخرية وطينية ومنها الرخويات والقشريات والديدان الحقلية وشوكيات الجلد والأسماك.

‎ولفتت أمين عام جمعية حماية البيئة ان الكتاب يقدم الكائنات الحية بأسمائها المحلية لتعزيز اللهجة الكويتية وتثقيف الجيل الجديد بالمسميات الكويتية وكذلك يقدم شروحات علمية عن الانواع ومميزاتها حسب البيئة المفضلة لها في منطقة المد والجزر وصنفت حسب انواعها ومنها القواقع والمحاريات وزورقيات الأرجل وعديدة الصفائح والرأسقدميات والبطنقدميات والحلزونيات.

واشارت جنان بهزاد الى ان الكتاب أتى مشمولا ايضا بعرض تثقيفي مبسط لعشرات الكائنات الحيوانية ومنها زبوط عادي وزبوط النقعة ونملة الشاطئ والحويت والبقرة وخلال البحر ومحار اللؤلؤ وبطوشة والحبار والسرطانات البحرية وشريف الرمل وربيانة المسدس والديدان عديدة الأشواك المتواجدة في المناطق الرملية والطينية والصخرية.

واعتبرت بهزاد ان الكتاب نهج تعليمي مبسط يعتمد على ترسيخ المعلومة بأسلوب فني مبسط يتعايش معه الطلاب في واقعهم المحيط، واصفة محتويات الكتاب بلوحات تعليمية وتربوية يستطيعون من خلالها التعرف الميداني مع العشرات من حيوانات البيئات البحرية في مناطق المد والجزر في الكويت. واضافت بهزاد ان سلسلة الإصدارات التثقيفية والتوعوية التي تصدرها الجمعية دائما ما كانت وعلى مدار سنوات عديدة تلقى صدى طيبا وتحظى بانتشار واسع كونها من اعداد نخب وطنية علمية متخصصة من كوادر فرق ولجان الجمعية او تصدرها «حماية البيئة» بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات العلمية في البلاد، مشيرة الى الى سلسلة الإصدارات التوعوية للجمعية ستشهد قريبا انضمام مجموعة تثقيفية اخرى في الأيام المقبلة حرصا من الجمعية على شمولية وتنوع إصداراتها العلمية.