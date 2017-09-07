إنجاز 98% من شبكات الأمطار والصرف الصحي والمحطات الفرعية في مشروع غرب عبدالله المبارك

تاريخ الإنجاز التعاقدي للمشروع ينتهي في نوفمبر المقبل

عادل الشنان

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس ان المستندات الخاصة بالتسليم الفعلي وأذونات البناء لقسائم مشروع غرب عبدالله المبارك تصدر فقط من إدارة خدمة المواطن التابعة للمؤسسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة م.إبراهيم الناشي في تصريح صحافي نقله بيان لـ «السكنية» انه لوحظ في الآونة تردد بعض المواطنين على موقع المشروع للحصول على مستندات التسليم الفعلي وأذونات البناء من الجهاز الفني للمؤسسة بالموقع أو ممثلي الشركة المتعهدة بإنجاز المشروع.

وأضاف الناشي انه سيتم الإعلان لاحقا عن القسائم التي سيتم الانتهاء من جاهزيتها ودعوة المواطنين المخصص لهم فيها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحسابات المؤسسة المعتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي بمواعيد مراجعة إدارة خدمة المواطن في المبنى الرئيسي بمنطقة الوزارات بجنوب السرة.

وقال ان مراحل سير المشروع تنفذ بشكل يسبق البرنامج الزمني الخاص في إعمال البنية التحتية والطرق وشبكات المياه العذبة والصرف الصحي وتحديد القسائم.

هذا وارتفعت نسبة الإنجاز الشهرية لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وتحديد القسائم 5201 قسيمة إضافة إلى محطات محولات كهرباء فرعية للضاحيتين N4 وNB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك بنسبة تجاوزت 6.6% خلال شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت تقارير إدارة التنفيذ عن بلوغ نسبة الإنجاز الكلية الفعلية للمشروع 82.02% حتى نهاية أغسطس الماضي في حين كانت خلال يوليو 76.4% مشيرة إلى قرب انتهاء المقاول من أعمال شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الكهرباء الفرعية التي تجاوزت 98%.

وبينت ان تاريخ الإنجاز التعاقدي للمشروع ينتهي في نوفمبر المقبل، حيث بقي على إنجازه الكلي 84 يوما في حين تبلغ نسبة الإنجاز الشهرية أكثر من 5% في حين يجري العمل حاليا على متابعة إنجاز أعمال الطرق وشبكة المياه العذبة والأعمال المدنية للكهرباء والهاتف وتحديد القسائم.

ويقع مشروع (غرب عبدالله المبارك) الإسكاني جنوب المنطقة الحضرية والطريق الدائري السابع ويحده جنوبا طريق 6.5 المقترح وشمالا وغربا طريق (الصليبية كبد) وشرقا الدائري السابع.

ويبعد المشروع عن مدينتي الكويت والجهراء حوالي (20 كم) ويتضمن 5201 قسيمة وتتوافر بالمشروع جميع الخدمات المطلوبة.