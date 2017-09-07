في إطار المشاريع التي تنفذها جمعية النجاة الخيرية في الداخل والخارج لاسيما المشاريع الموسمية، قامت الجمعية بإرسال 30 حاجا من دولة البانيا من الرجال والنساء وبينهم مسلمون جدد على نفقة أهل الخير بالكويت، وفي هذا الصدد أكد مدير العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء أهمية فريضة الحج بالنسبة للمسلمين عامة، وقال ان الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فقال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، والحج له أثر عظيم في زيادة الإيمان لدى المسلم، وذلك من خلال ممارسته عمليا، حتى أنه يصل بالمهتدي الجديد إلى أن يكون قوي الإيمان بعد إسلامه.

وأوضح الشقراء في تصريحه أن المسلم يتقرب إلى الله تعالى بالاستمرارية في العبادة وتعلقه بالمولى عز وجل، وشعائر الحج من الشعائر التي تزيد القوة الإيمانية واليقينية عند المسلم، خاصة أنها تمارس وتؤدى عمليا أمام الأماكن المقدسة، مشيرا إلى رؤيته لأداء المشاعر ابتداء من حيث الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات، وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك معايشته للوفود التي جاءت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما هداهم.

وبيّن الشقراء: أن الجمعية هذا العام حققت أمنيات 30 حاجا برؤية بيت الله الحرام والصلاة فيه والطواف حول الكعبة المشرفة وهؤلاء الحجاج من أوروبا وبينهم حاجان من المسلمين الجدد وهما يدرسان بمركز الكويت الثقافي - وقف المزيني في البانيا

وأضاف أن المشهد العظيم الذي يراه المهتدي في الحج يجعله على يقين بما يؤديه من شعائر، حيث تتجلى الرحمات من قبل الخالق على عباده، وتنزل النفحات عليهم فيصبحون موقنين بالإيمان بالله تعالى، لهذا تقوم اللجنة بمشروع الحج للمهتدين الجدد كل عام وإرسالهم إلى بيت الله الحرام. وتطرق الشقراء إلى أجر كفالة الحاج انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا..».

من جانبهم أعرب الحجاج عن شكرهم وامتنانهم للكويت وأهلها على تحقيق أمنيتهم الغالية برؤية الكعبة والصلاة في بيت الله الحرام، ووجهوا رسالة قالوا فيها:

إليكم أحبتنا في الكويت

أتيتم إلينا.. تحملون الفرح بين أيديكم

لم يوقفكم البعد ولا العناء.. أتيتم تنثرون بذور العطاء في أرضنا.. لتنبت فلا وياسمينا وقمحا..

وفرشت لكم الأرض... وابتسمت لكم السماء...

وتساقط رذاذ الخير والبركة... في أنحاء ألبانيا..

اخذتم بيد احلام بعض احبائنا ممن تاقت نفوسهم للحج وزيارة بيت الله الحرام.. فحولتم الحلم إلى حقيقة.. بوركتم وبورك مسعاكم.. وجزاكم الله كل خير، وهنيئا لكم رضا الله وبركاته عليكم.