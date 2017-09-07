المؤسسة: نأسف لما حدث بسبب محدودية القدرة الاستيعابية للمطار

فرج ناصر

أوضحت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحافي لها بشأن ما انتشر امس على وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل مرئي لتكدس حقائب بعض الركاب القادمين من رحلة الحج في منطقة العفش المتخلف بأن جميع حقائب ركاب «الكويتية» تم تسليمها لهم في مطار الكويت بعد وصولهم مباشرة، لافتة الى ان الحقائب التي تم عرضها في التسجيل لا تخص ركاب «الكويتية»، وإنما تخص شركات طيران أخرى زميلة.

وقالت «الكويتية» انها تأسف لما حدث من إزعاج للركاب الحجاح بسبب محدودية القدرة الاستيعابية في مطار الكويت لاستقبال هذه الكثافة من الركاب وحقائبهم في فترة زمنية قصيرة، مؤكدة للجميع تنسيقها مع الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتلافي تكرار ذلك مستقبلا، واضعة جميع امكانياتها تحت تصرف الركاب المتضررين للمساعدة في التعرف على حقائبهم وتسلمها.

الى ذلك، أكد مدير عام الطيران المدني يوسف الفوزان ان ما تم تداوله في مقطع فيديو بأنه تم رمي حقائب الحجاج ليس صحيحا لأن هناك ترتيبا واجتماعا تم بين ادارة الطيران المدني ووزارة الأوقاف وحملات الحج، على انه على الحاج ان يختم جواز سفره بدخول مطار الكويت والتوجه الى منزله، اما بخصوص حقائبه فسيتم ايصالها الى بيوت الحجاج عن طريق الحملة وهي المتعهدة بذلك، مؤكدا ان جميع الحملات التزمت بالاتفاق ماعدا حملة واحدة لم تلتزم بذلك وأخلت باتفاقها.

وأضاف ان جميع سيارات النقل الخاصة بالحجاج قامت بتحميل الحقائب لتوصيلها الي منازل الحجاج ماعدا هذه الحملة التي لم تكن سيارات النقل الخاصة بها جاهزة لنقل الحقائب وهي الحملة التي وصلت عبر رحلة الطيران السعودي.

وقال الفوزان: ان ادارة الطيران المدني ستطبق عقوبة على هذه الحملة لعدم التزامها بالاتفاق المبرم ببن ادارة الطيران المدني ووزارة الأوقاف وأصحاب حملات الحج، مشيرا الى ان حقائب الحجاج لم يتم رميها بالشارع، كما ادعى احد الأشخاص عبر مقطع فيديو وإنما كانت الحقائب موجودة في ادارة الشحن الجوي.

وكشف ان ادارة الطيران المدني خدمت نحو 9 آلاف حاج خلال عودتهم الي البلاد، مؤكدا ان خدمة ضيوف الرحمن من سلم أولوياتها.

وأضاف الفوزان ان الإدارة العامة للطيران المدني ترحب بأي ملاحظات من مسافرينا الكرام في كل ما يخص خدمتهم وتسهيل اجراءات سفرهم بسهولة ويسر، مؤكدا ان الإدارة العامة للطيران المدني ستتابع كجهة وسلطة رقابية أي سلبيات أو في حال وجود اي شكاوى.

مكافآت لموظفي «الطيران» العاملين بعيد الأضحي ومستقبلي الحجاج

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في ادارة الطيران المدني انه سيتم منح موظفي ادارة الطيران المدني من العاملين في عيد الأضحى ومستقبلي حجاج بيت الله الحرام مكافآت مالية نظير عملهم قريبا.

وأضاف انه جار حصر أعداد الموظفين العاملين خلال هذه الفترة والمستحقين منهم لمنحهم هذه المكافآت وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وكشف المصدر عن ان هذه المكافآت سيتم توزيعها حسب المسمى الوظيفي، موضحا انها عبارة عن مكافأة تشجيعية للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج، مؤكدا انه حال اعتمادها من ديوان الخدمة سيتم اعتمادها وصرفها للمستحقين من الموظفين.