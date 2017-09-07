صرح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم شبيب العجمي بأن الاتحاد العام لعمال الكويت يتابع بإعجاب وتقدير السياسة الخارجية التي يتبعها وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والتي ان دلت على شيء انما تدل على مدى الحنكة والدراية في إعلاء شأن الكويت على الساحة العربية والعالمية، ومدى المرونة واللباقة في جعل هذا البلد محط أنظار بلدان العالم أجمع، وكسب التقدير والاحترام العاليين للدور الكبير الذي تلعبه الكويت وقيادتها السياسية في هذا المجال.

وأضاف أن هذه السياسة تنطلق في الأساس من التوجهات السامية التي كرسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مناسبات عديدة، وأدت بنتيجتها إلى جعل الكويت تكسب ثقة العالم اجمع والمنظمات الدولية كافة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي أطلقت على الكويت لقب بلد الإنسانية، وعلى أمير الكويت لقب أمير الإنسانية.

وزاد: ان الحكمة التي يقود بها الشيخ صباح الخالد الديبلوماسية الخارجية للكويت تشكل استمرارا وتطويرا بارزين للتقاليد العريقة التي درجت عليها بلادنا في هذا المجال منذ تأسيسها، وهي بهذا المعنى تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، وتحظى بدعم ومساندة الشعب الكويتي بجميع فئاته وعلى مختلف المستويات، وفي طليعته الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية واتحادها العام لعمال الكويت.