مريم بندق

كشفــت مصــادر حكوميـة رفيعـة فـي تصريحــات خاصــة لـ «الأنباء» ان السياسة الجديدة لإحلال الكويتيين محل الوافدين أخذت حيز التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر ان السياسة الجديدة التي ترجمت في قرار الإحلال الجديد الذي اعتمده مجلس الخدمة المدنية - نشرته «الأنباء» في 31 أغسطس الماضي- بدأ تطبيقها على الوظائف التي يوجد بها فائض كبير من الكويتيين الجدد الى جانب وجود فائض من الكويتيين أصحاب الخبرة الذين يمكنهم تدريب الخريجين الجدد. ولفتت المصادر الى ان القرار الذي حددت له 5 سنوات للتنفيذ لن ينسحب على كل التخصصات والوظائف، لافتة الى بدء تطبيقه على التخصصات التي بها تضخم وظيفي كبير. وأضافت المصادر انه سيتم تكويت جميع الوظائف الإدارية وكذلك الوظائف المرتبطة بالإعلام والعلاقات العامة في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأوضحت المصادر انه سيتم الاستغناء عن الوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في هذه التخصصات على ان يتم تكويت هذه التخصصات بالكامل خلال عامي 2018 و2019.

وبينت ان هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين، والتي أخذت حيز التطبيق فعليا، على أن يتوالى تنفيذ بنود القرار تدريجيا.