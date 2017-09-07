twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email سفيرنا في واشنطن يقيم مأدبة عشاء على شرف صاحب السمو الخميس 2017/9/7 المصدر : (كونا) عدد المشاهدات 70 A+ A- صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمدصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشيخ صباح الخالد وعقيلة الشيخ سالم العبدالله خلال مأدبة العشاء على شرف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم العبدالله مأدبة عشاء، بالعاصمة واشنطن، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.