«من الواضح أنه لم يتأثر بما حدث»

أصدقاء نجم فيلم «مهمة مستحيلة» توم كروز بعد أن ظهر لأول مرة أمام عدسات المصورين منذ أن أكدت زوجته السابقة كاتي هولمز علاقتها العاطفية بزميله جامي فوكس، الذي كان قد شاركه في العديد من أفلامه.