استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم، وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، استقبل سموه وفدا من رجال الأعمال الكويتيين وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة واشنطن.

هذا وقد أشاد سموه بالدور الفاعل للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية بدولة الكويت، مؤكدا سموه على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة من أجل دعم سوق العمل لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني واستقطاب أجود الفرص الاستثمارية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه أشاد عضو مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس وفد رجال الأعمال، أسامة النصف، بالرعاية التي يوليها سموه في دعم القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لرجال الأعمال للمساهمة بدفع عجلة التنمية.



حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.