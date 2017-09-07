حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة، د.جمال الحربي، أنه سيجتمع خلال أسبوعين مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لحل مشاكل الأطباء وأصحاب المهن المساندة ، والتي من أهمها البدلات والإجازات وتحصيل حقوقهم في هذه الجوانب. كما أشار إلى الاجتماع كذلك مع الإدارة القانونية بالوزارة لتنفيذ التوصيف الوظيفي لفنيي المختبرات.

كلام الحربي جاء خلال لقائه برؤساء وممثلي الجمعيات والنقابات في القطاع الصحي، في مبنى وزارة الصحة، في لقاء مفتوح ناقش فيه كافة المشاكل والعقبات التي تواجههم ومحاولة تقريب وجهات النظر لحل هذه المشكلات.