بشرى شعبان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، بيانا أعلنت فيه عن انتهاء الفترة المقررة لحظر العمل أوقات الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من أول يونيو حتى 31 أغسطس 2017 والتي حددت من الساعة 11 ظهراً إلى 4 عصراً.

وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش جالت على المواقع بالمحافظات للتأكيد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار.

وبين البيان أن هذا القرار يمثل تنظيما لساعات العمل دون إنقاصها، وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها للتأخير حيث أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسانا وقبولا من قبل العديد من الشركات في قطاعات عده، إضافة إلى أنة يراعي الصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

وأفادت الهيئة بأن نتائج الحملات التفتيشية خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس أظهرت أن عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها بلغ 377 موقعا وأن عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة بلغ 443 عاملا وأن عدد المواقع المستوفية التي تم إعادة التفتيش عليها بلغ 375 موقعا وبلغ عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المستوفية 429 عاملاً فيما بلغ عدد المواقع التي استمرت مخالفة بإعادة التفتيش موقعين وعدد العمالة في المواقع المخالفة بإعادة التفتيش 14 عاملاً.