عاد السفير الإسرائيلي لدى القاهرة دافيد غوفرين، أمس، إلى العاصمة المصرية لممارسة مهام عمله، بعد غياب استمر 9 أشهر، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن غوفرين وصل إلى القاهرة عصر أمس الأربعاء، لمتابعة "عمله الدبلوماسي، وذلك بعد غياب استمر تسعة أشهر".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، لم تحدد هويتها، قولها إن طاقم السفارة الإسرائيلية وصل أيضا إلى القاهرة لمزاولة "النشاطات الدبلوماسية والقنصلية في مصر".

ولفتت إلى أن غوفرين سيعود اليوم الخميس إلى إسرائيل من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت الشهر الماضي، إن تل ابيب والقاهرة اتفقتا على "ترتيبات أمنية جديدة تسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية".

وتم إخلاء السفير الإسرائيلي وطاقمه من القاهرة قبل 9 أشهر، إثر ورود "تهديدات أمنية"، بحسب السلطات المصرية والإسرائيلية.