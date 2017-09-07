كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #بتعاونكم_نجملها .



وفي هذا الصدد قال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع، أن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية مشدداً على عدم التهاون بتطبيق القانون .



وتابع الربيع أن الحملة أسفرت عن تحرير 43 مخالفة تمثلت في تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية ، العمل قبل الحصول على شهادة صحية ، إقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص ،عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية ، تداول المواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها ، عدم تجديد ترخيص الإعلان ، فتح محل قبل الحصول على ترخيص صحي .



ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪ 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.