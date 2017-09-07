قالت وزارة الصحة، إن حملتها (أوصل لنا صوتك) تهدف إلى التبليغ عن الحوادث العارضة باعتبارها ركيزة أساسية للتعرف على الأخطار التي تحدث في المؤسسات الصحية ووضع الخطط الصحيحة لتفادي تكرارها بعد دراسة أسبابها.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد الشطي، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أن حملة التوعية (أوصل لنا صوتك) الخاصة بسلامة المرضى وتطلقها الوزارة الأسبوع المقبل تأتي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف 17 سبتمبر كل عام.



وأضاف الشطي أن إدارة الجودة والاعتماد التابعة لإدارة الجودة والتخطيط في الوزارة أنهت استعداداتها لإطلاق الحملة في كل مستشفيات الوزارة وستكون البداية في مستشفى مبارك الكبير من خلال ورشة عمل لتوعية العاملين وتدريبهم على آليات التعامل مع الحوادث العارضة.



ولفت إلى القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2015 الذي يؤكد حرص وزارة الصحة على تطبيق نظام التبليغ عن الحوادث العارضة بجميع المؤسسات الصحية الكويتية (الحكومية والأهلية) وفقا للأدلة والإجراءات الموضوعة من جانب إدارة الجودة والاعتماد.



وذكر أن إدارة الجودة والاعتماد تولت هذا العام تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتبليغ عن الحوادث العارضة وتفعيله تدريجيا في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة من أجل المساهمة في حصر جميع الحوادث العارضة التي قد تحدث ضمن قاعدة بيانات وطنية للأخطاء والأخطار الصحية.



وتمنى أن تساعد هذه الحملة في خلق البيئة الداعمة لسلامة المرضى بمختلف المؤسسات الصحية وتشجيع العاملين في الوزارة على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ برامج ومعايير السلامة.