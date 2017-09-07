أكد النائب د. محمد الحويلة، أن الكويت تسخّر كل ما تملك من جهود ديبلوماسية ومن رصيد الثقة الكبير لدى جميع الأطراف من أجل حل الأزمة الخليجية داخل البيت الخليجي وفي إطار روابط الوحدة التي تجمع بين أبناء دول مجلس التعاون.



وقال د. الحويلة في تصريح صحافي: إن الآمال معقودة على حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الجهود المشتركة وما ستسفر عنه القمة الكويتيةــ الأمريكية بين صاحب السمو والرئيس الأمريكي، فهي زيارة تاريخية في توقيتها فهي تأتي في وقت حساس بسبب التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة العربية.



وأضاف أن الكويت معروف عنها دائماً الاستثمار في استقرار جيرانها وشعوب المنطقة، وهي دائماً تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مما يجعلها وسيطاً نزيهاً ذي مصداقية ويؤهلها للقيام بدور الوساطة الناجح، حتى أصبحت عاصمة الاستقرار خليجياً وعربياً.



وأشار الحويلة إلى أن هذه الأيام تشهد ذكرى منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب "قائد العمل الإنساني" الذي ناله سموه عن جدارة اعترافاً من العالم بالجهود والعطاء الإنساني لصاحب السمو ولمبادرات سموه الإنسانية التي شملت كل يقاع الأرض بمختلف القارات مما وضع الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني، وهي مسيرة نفخر بها جميعاً.