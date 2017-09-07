أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أبلغتها أنها تعتزم فتح معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر لدخول الفوج الأول من الحجاج الفلسطينيين بعد انتهاء أداء مناسك الحج.



وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري غدا الجمعة لعودة حجاج (مكرمة الشهداء) إلى قطاع غزة بعد انتهاء مناسك الحج لهذا العام.



وأوضحت أن عودة حجاج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ستكون خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.



يذكر أن الجانب المصري يقوم بفتح معبر رفح على فترات نظرا للظروف الأمنية في شبه جزيرة سيناء.