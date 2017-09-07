قال وزير خارجية فنلندا تيمو سويني اليوم الخميس (7 سبتمبر) إنه يرفض إنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وأضاف سويني لدى وصوله لإجراء محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد بشأن هذه المسألة "من المفيد دائما أن يكون هناك حوار. تعلمون أن هناك مشاكل على صعيد حقوق الإنسان في تركيا لكنني لا أؤيد إنهاء المفاوضات".



وقال نظيره الإستوني سفين ميكسير إنه لا يتوقع أن يتخذ الاتحاد أي قرار رسمي بخصوص تركيا هذا العام.



ولدى وصوله إلى الاجتماع ذاته أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل مجددا موقف بلاده الداعي لوقف المحادثات.