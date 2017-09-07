أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس استقبال طلبات اصحاب المشاريع الصغيرة الراغبين بالاستثمار في المقاصف المدرسية التابعة للتعليم العام ابتداء من يوم الاحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ان الاعلان يشمل 24 مقصف في مدارس التعليم العام بمرحلتي (المتوسط - الثانوي) بنين وبنات بكافة المناطق التعليمية في الكويت موضحة ان الوزارة حددت عددا من الشروط لقبول طلبات المتقدمين.

وافادت بان الشروط هي ان يكون المتقدم كويتي الجنسية ويفوق عمره 21 عاما ويمتلك رخصة تجارية في مجال قطاع المواد الغذائية اضافة الى تسجيله في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة.

وذكرت ان الشروط تتطلب امتلاك المتقدم اوراق ومستندات تثبت خبرته وقدرته على إدارة المقصف المدرسي بالشكل السليم وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مسجل على الباب الخامس.

وذكرت الوزارة أن فترة التقديم تبدأ من 10 حتى 14 من سبتمبر الجاري على أن يتم التقديم بمكتب مدير الإدارة المالية بمبنى رقم 2 بوزارة التربية من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية ظهرا.

وكانت وزارة التربية اعلنت العام الماضي عن مبادرة الوزارة لفتح باب الاستثمار في المقاصف المدرسية للشباب الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة بهدف توفير فرص العمل لهم.