أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها السعري 5ر20 نقطة ليصل إلى 6897 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني 1.44 نقطة ومؤشر (كويت 15)5.4 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 6ر92 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 5ر18 مليون دينار كويتي (نحو 4ر60 مليون دولار أمريكي) تمت عبر 3371 صفقة نقدية.

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (آفاق) و(وطنية د ق) و(كويت ت) و(الجزيرة) في حين كانت شركات (الامتياز) و(الخليجي) و(بيتك) و(مزايا) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.