أعلن النائب العام للدولة الإسبانية خوسيه مازا اليوم الخميس انه تم تقديم شكويين جنائيتين ضد حكومة (كتالونيا) وضد أعضاء مكتب البرلمان الإقليمي عقب المصادقة على قانون يتيح اجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا في أكتوبر المقبل.

وقال مازا في مؤتمر صحفي في مقر النيابة العامة للدولة في مدريد ان النيابة العامة أصدرت تعليمات للشرطة الوطنية والحرس المدني والشرطة الإقليمية في (كتالونيا) بالتحقيق في جميع الإجراءات الرامية إلى تنظيم الاستفتاء "غير الشرعي".



وأوضح انه تم أيضا إصدار تعليمات للشرطة القضائية بمصادرة جميع الأدوات والتجهيزات التي قد تستخدم في التحضير للاستفتاء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الاسباني اجتماعا استثنائيا في وقت لاحق اليوم الخميس لبحث سبل الرد على التحدي الانفصالي فيما اجتمع رئيس الوزراء الاسباني زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي مع زعيم الحزب الاشتراكي الاسباني بيدرو سانشيز للتنسيق في ذلك الخصوص