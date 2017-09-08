كاظم: مستمرون في منح التراخيص لحضانات بلا منهج!

عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسن كاظم ان قرار نقل الحضانات لوزارة التربية مازال معلقا وبانتظار رد الفتوى والتشريع لحسم الموضوع، مشيرا الى اننا مازلنا كوزارة الشؤون نعمل ونشرف على الحضانات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كاظم للصحافيين خلال حضوره حفل تخرج طلاب وطالبات البرنامج التدريبي الصيفي الـ 28، والذي نظمته الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث أشار كاظم الى ان الشؤون مستمرة في منح التراخيص لحضانات جديدة وفق الضوابط في إدارة المرأة والطفولة بالوزارة، على ان يكون الترخيص في كل قطعة لحضانتين والثالثة تختص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان الحضانات التابعة للشؤون ليس لديها منهج تعليمي بينما في حال نقلها للتربية فمن المؤكد انه سيكون فيها منهج وسن الطفل فيها لن يقل عن 4 سنوات، مؤكدا انه لا يوجد خلاف مع التربية ونحن متفقون في هذا الجانب.

وعن حفل التخرج، ذكر كاظم ان ما قامت به الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات عمل جبار على مدى شهر لتدريب ما يقارب 168 طالبا وطالبة من سن 7 سنوات إلى 17 سنة في برنامج يختص بالتقنية، مؤكدا ان هذا الأمر يثلج الصدر وهو ما تصبو إليه وزارة الشؤون بالتعاون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار كاظم الى ان اقامة هذه الدورات التدريبية الهادفة للطلبة خلال الصيف يعتبر فرصة لاستغلال أوقات فراغ أبنائنا بما يعود عليهم بالمنفعة ويرتقي بمستواهم العلمي والفكري.

من جهته، قال رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات د.زهير المطوع: ان الجمعية تولي اهتماما خاصا بتطوير النشء في تعلم التكنولوجيا لغة العصر بكل برامجها وتنوع خبراتها، مشيرا الى ان الاهتمام بهذا الجيل من رجال ونساء المستقبل ينبع من اهتمام الدولة بتطوير مواطنيها وخصوصا الشباب والشابات في تكنولوجيا العصر.

وأكد د.المطوع أهمية الحاسوب وتقنية المعلومات كلبنة أساسية من أساسيات التعليم في عصرنا الحالي، لافتا الى ان الدعم يتوافر من أعلى المستويات لتطوير ثقافة تقنية المعلومات، وما تقدمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهو خير دليل وبرهان واضح في، مؤكدا ان الدعم يمثل توجها واضحا لاهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، الذي يترأس هذه المؤسسة صاحبة الدعم السنوي لبرنامجنا الصيفي الذي حرصنا على ان يكون مليئا بالمواد التدريبية التي تفيد أبناءنا وبناتنا الكرام، والذين تم تدريبهم على استخدام مهارات تقنية المعلومات والروبوت.

وألقت كلمة الطلبة والطالبات الخريجين الطالبة غلا فجحان المطيري، أكدت خلالها ان التقدم السريع الذي يشهده العالم بأسره في مجال تقنية المعلومات يحتم علينا نحن الشباب بذل المزيد من الوقت والجهد في طلب العلم والتدريب، والمثابرة للتعرف على التقنيات الحديثة ومدى الاستفادة منها لنصبح كوادر بشرية مدربة تتمكن من نقل هذه التقنيات والنهوض بكويتنا الغالية لركب الدول المتقدمة، مشيرة الى ان حرص الجمعية على إقامة هذا البرنامج الطلابي خلال فترة الصيف دليل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنشئة الشباب وإعدادهم الإعداد الجيد لتولي المسؤولية في المستقبل.