أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود عن تقديم الكويت طلبا لبوابة متقدمة لدخول الولايات المتحدة الأميركية تتوفر فيها خدمات الهجرة والجمارك وذلك في مطار الكويت الجديد.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ سلمان الحمود ل (كونا) وتلفزيون الكويت عقب لقائه مع إدارة امن النقل الأميركية اليوم الخميس.



وقال الشيخ سلمان أن اللقاء بحث المواضيع محل الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال امن الطيران لاسيما وانه يحظى بأهمية بالغه كونه يعقد على هامش الزيارة الهامة والتاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة الأميركية.



وأشار إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على تعزيز التعاون حيث ستستقبل الكويت العديد من الوفود الأميركية المعنية بسلامة وامن الطيران سعيا منها للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والأجهزة والمعدات والخبرات التي يمتلكها الجانب الأميركي.



واكد الشيخ سلمان على متانة العلاقات الكويتية - الأميركية وتطورها على مختلف الأصعدة مشيرا إلى ان زيادة التعاون في مجال امن وسلامة الطيران سيساهم في تعزيز حركة الطيران المباشر بين البلدين ودعم التبادل التجاري بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال وللمواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



وكانت حكومة الكويت وقعت في مايو 2016 عقد مبنى الركاب الجديد مع شركة ليماك التركية بتكلفة إجمالية قدرها 1.3مليار دينار (3ر4 مليار دولار) لرفع قدرة مطار الكويت الدولي الاستيعابية إلى 25 مليون راكب سنويا.