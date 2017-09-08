قالت رئيسة المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن د.أسيل العوضي «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولقائه مع نخبة من طلبتنا، حيث دعينا 25 طالبا وطالبة من نخبة أبنائنا وبناتنا الطلبة الذين يدرسون في أرقى الجامعات الأميركية وبمعدلات عالية جدا».

وأضافت العوضي أن سمو الأمير أعطى خلال اللقاء توجيهات سامية لأبنائه الطلبة وأعرب عن سعادته بإنجازاتهم العلمية، مؤكدة أن «هذا اللقاء كان له أثر طيب جدا في نفوس أبنائنا وبناتنا وكان مثمرا جدا».

وأعربت العوضي عن السعادة والفخر بهذه النخبة من الطلبة، متمنية أن تتكرر مثل هذه اللقاءات «لأنها أكبر دافع للطلبة لمزيد من العطاء خصوصا أن سموه حث الطلبة على المزيد من العطاء» مع التمنيات لهم بالعودة إلى الوطن والاستمرار في عطائهم لبلدهم الحبيب الكويت.

من جهته قال الملحق الثقافي الكويتي في لوس أنجيليس د.محمد الرشيدي «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية ودعوته الكريمة للقاء طلبتنا، حيث كان اللقاء إيجابيا ومتميزا جدا».

وأكد الرشيدي أن «هذه اللقاءات تعطي حافزا كبيرا لنا.