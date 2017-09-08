عاطف رمضان

ثمنت جمعية المهندسين عاليا جهود وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في دعم عمل جمعيات النفع العام وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى تعليمات الوزيرة الحاسمة في تنفيذ آليات اعتماد المهندسين الوافدين وتصنيفهم بالتعاون بين الجمعية والهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل في ختام لقاء عقد مع الوزيرة الصبيح وبحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمديرين المعنيين في الادارة العامة لهيئة القوى العاملة بمكتبها امس الاول الأربعاء، اننا كمهندسين نثمن عاليا موقف الصبيح لتفعيل قرار اعتماد واختبار وتصنيف المهندسين العاملين في مشاريع الدولة والجهات العامة والخاصة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى تعليمات الوزيرة إلى هيئة القوى العاملة بالإسراع في تنفيذ الآلية المتفق عليها خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف العتل، أن الصبيح شددت على ضرورة تطابق قواعد البيانات وربطها بين جمعية المهندسين الكويتية وهيئة القوى العاملة، مشيرا الى أن لدى الجمعية نحو 26 ألف مهندس وافد معتمد وفقا لأصول الاعتماد والتصنيف بينما تشير بيانات هيئة القوى العاملة إلى نحو 38 ألف مهندس تم منحهم أذونات عمل كمهندسين مما يشكل خرقا لآليات الاعتماد ومعادلة الشهادات الهندسية.



وبين أنه وللقضاء على ظاهرة الشهادات المزورة أو غير المعتمدة فإننا بصدد إطلاق موقع الكتروني خاص يمكن من خلاله الاطلاع على الجامعات الهندسية في الكويت بالنسبة للمهندسين الوافدين الراغبين بالعمل في الدولة، لافتا إلى أن نشر هذه البيانات سيحد من توافد عمالة هندسية إلى الكويت دون أن تكون مؤهلة من جامعات هندسية تقرها هيئات الاعتماد الهندسي في اتحاد المهندسين العرب والمنظمات العالمية في أوروبا وأميركا. وأضاف العتل، أن الوزيرة رحبت بطرح مشروع الجمعية لدمج المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قدم هذا المشروع الذي تعمل الجمعية على إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وأن الوزيرة أقرت تشكيل لجنة مشتركة مع التخطيط وعدد من المؤسسات المعنية لتضمين هذا المشروع لخطط التنمية البشرية في الدولة. وحذر العتل من مخاطر مساعي بعض الجهات الحكومية الى التعاقد مع شركات ومعاهد ربحية خاصة لاعتماد واختبار المهندسين مما يشكل خرقا لقوانين وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية في البلاد.